Стать резидентом ТОР – еще проще

17 мая правительством Самарской области были внесены изменения в постановление об обеспечении функционирования ТОСЭР «Тольятти». В городской администрации Тольятти подробно рассказали о нововведениях.

«Данный документ – это результат совместной работы администрации Тольятти, Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, Торгово-промышленной палаты, депутатов всех уровней. Изменения были внесены на основе полученной практики работы с резидентами. Порядок и до этого был одним из лучших в стране, но мы решили, что он должен стать еще лучше. В связи с этим были подготовлены соответствующие поправки», – подчеркивает руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти Дмитрий Богданов.

Новым порядком предусмотрено сокращение перечня обязательных к предоставлению инвестором документов. В частности, вместо 17 их теперь будет семь. Также упрощены и требования к бизнес-плану.

В соглашении, которое подписывается с резидентами, теперь нет жесткой привязки к заявленным параметрам выполнения проекта. При этом обязательства резидентов по выполнению ключевых показателей, предусмотренных федеральными документами, остались без изменений. Так, например, если инвестор заявляет 100 рабочих мест, а организовывает 70, соглашение с ним не будет расторгнуто, так как минимальный порог открытия новых рабочих мест – 20 штатных единиц.

«Также серьезно упрощается система мониторинга реализации проектов. Могу с уверенностью сказать, что наш порядок является очень комфортным для инвесторов и одним из самых лояльных по сравнению с другими ТОРами», - добавляет Богданов.

Вся необходимая информация по проекту ТОР «Тольятти» размещена на портале http://invest.tgl.ru. Работают телефоны консультантов: 8 (8482) 54-46-34 (доб. 5180), 54-44-44 (доб. 4032), 54-46-34 (доб. 5179).