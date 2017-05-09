Абоненты «МегаФона» в Тольятти лишились телефонной связи

Абоненты оператора «МегаФон» в Тольятти не смогли сегодня воспользоваться сотовой связью. Сообщения о проблемах со связью оператора в нескольких регионах страны стали появляться утром. В обед тольяттинские клиенты компании также стали жаловаться в соцсетях на отсутствие связи. При этом они не потеряли возможность выхода в интернет со своих устройств.

Компания «МегаФон» признала наличие «массовых сложностей» со связью у ее абонентов, сообщает РБК. В ответах на жалобы клиентов из разных регионов страны, появляющиеся на странице сотового оператора с сети Twitter, говорится, что компания работает над устранением проблем.



Проблемы с телефонной связью и доступом в мобильный интернет были зафиксированы в Казани, Уфе, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде, Туле и других регионах присутствия компании.

Сообщается также, что корреспондент РБК, являющийся абонентом «МегаФона», сообщил, что в течение нескольких секунд видел на экране своего смартфона значок «Beeline», в том месте, где должно отображаться, в сети какого оператора работает устройство. Представитель «МегаФона» до появления сообщений о массовом сбое в сети, объяснил случай сбоем в самом устройстве. Источник РБК, близкий к одному из крупных мобильных операторов отметил, что обычно аварийный роуминг включается, когда более 50% сети недоступно, либо по запросу партнера.



Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сказал, что к ним запрос на аварийный роуминг от «МегаФона» пока не приходил. Он не смог объяснить, как смартфон корреспондента РБК мог регистрироваться в сети «ВымпелКома».

Отметим, что ресурс kazhdysboy.ru, предоставляющий информацию о состоянии и отключении всех видов сервисов в режиме реального времени, фиксирует за последние сутки сбои в работе не только «МегаФона», но и других популярных операторов.