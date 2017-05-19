В Тольятти мальчик упал с восьмого этажа в клумбу и остался жив

Стали известны обстоятельства падения из окна квартиры пятилетнего мальчика в Тольятти. В полицию сообщение об этом поступило 17 мая, около 20.30. Скорую помощь ребенку вызвали жители дома. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу. По свидетельству медиков, жизни ребенка ничего не угрожает.

Полицейские выяснили, что за несколько часов до происшествия мальчика из детского сада забрала одиннадцатилетняя сестра. Мать обоих детей в это время находилась на работе. Оставив брата одного в кухне, девочка вышла на улицу, чтобы помочь матери донести домой сумки с продуктами. Оставшись один, пятилетний ребенок подставил стул к подоконнику, а взобравшись наверх, выпал из оставленного открытым окна. Как сообщили очевидцы происшествия, с большой высоты ребенок упал в цветочную клумбу, что позволило избежать смертельного исхода.

По факту выпадения ребенка из окна квартиры полицейскими проводится проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят беседы с матерью пострадавшего мальчика и его несовершеннолетней сестрой. Семья, в которой воспитываются дети, на профилактическом учете в органах внутренних дел не состоит.