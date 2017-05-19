В Тольятти перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в получении взятки

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ОП № 22 У МВД России по городу Тольятти. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

По версии следствия, в марте 2017 года обвиняемый составил в отношении гражданина подложный протокол об административном правонарушении - распитии алкоголя в местах запрещенных федеральным законом, которое мужчина фактически не совершал, назначив ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Тогда же обвиняемый получил от указного гражданина взятку в размере 7 тысяч рублей за вынесение в отношении него постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления по материалу проверки по факту хищения денег с банковской карты, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Cледователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.