В Тольятти перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в получении взятки

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ОП № 22 У МВД России по городу Тольятти. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

По версии следствия, в марте 2017 года обвиняемый составил в отношении гражданина подложный протокол об административном правонарушении - распитии алкоголя в местах запрещенных федеральным законом, которое мужчина фактически не совершал, назначив ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Тогда же обвиняемый получил от указного гражданина взятку в размере 7 тысяч рублей за вынесение в отношении него постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления по материалу проверки по факту хищения денег с банковской карты, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Cледователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд  для рассмотрения по существу.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 19.05.2017 15:38 [129] (0)
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