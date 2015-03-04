В выходные в Тольятти потеплеет и пройдут дожди

В Самарской области в ближайшие сутки в связи с выносом воздушной массы с Прикаспийской низменности ожидается по-летнему тёплая погода. 21-22 мая районы Средней Волги окажутся под влиянием поля пониженного атмосферного давления с фронтальными разделами, пройдут дожди разной интенсивности, возможно с грозами, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

В субботу температура воздуха днем составит 21 … 26 градуса тепла, а в воскресенье будет достигать +27. Ночью в выходные столбик термометра покажет +11, +16 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Отметим, что температура воздуха на территории европейской части России начала повышаться. Заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков отметил, что в выходные начнется настоящая весна в нашем нормальном понимании, то есть дневные температуры будут до плюс 20-22 градусов, без перепадов. Он отметил, что предстоящее лето не будет аномальным: "оно будет чуть теплее предыдущего, по крайней мере на европейской территории России".