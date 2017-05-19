Водитель-рецидивист сбил 10-летнего тольяттинца во дворе дома

18 мая в 18:00 водитель 1972 г.р., управляя автомобилем «Тойота Раф 4», двигался по жилой зоне бульвара Туполева, со стороны Ленинского проспекта. В районе дома №16 он допустил  наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть справа налево. В результате ДТП  у мальчика ушиб мягких тканей теменно-затылочной области, назначено амбулаторное лечение в ДМБ.  

Водитель, допустивший наезд на пешехода, в течение года 5 раз привлекался к административной ответственности, из них 4 раза за превышение скоростного режима.

Наезд на несовершеннолетнего пешехода произошел в жилой зоне, при въезде в жилую зону установлены дорожные знаки 5.21 и  5.22 «Жилая зона». Максимальная скорость в жилой зоне не должна превышать 20 километров в час, напоминает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 19.05.2017 16:35 [151] (0)
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