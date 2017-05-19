Власти Тольятти об увеличении количества поездок по соцкартам

Постановлением регионального правительства увеличено предельное ежемесячное число поездок, совершаемых с использованием социальной карты жителя Самарской области.

С 1 мая 2017 года льготники могут воспользоваться социальной картой для поездок в общественном транспорте не более 60 раз в месяц.

Также в постановлении дано поручение министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области разработать нормативный правовой акт, устанавливающий случаи и порядок предоставления более 60 поездок в месяц по социальной карте, сообщает городская администрация.