Власти Тольятти об увеличении количества поездок по соцкартам

Постановлением регионального правительства увеличено предельное ежемесячное число поездок, совершаемых с использованием социальной карты жителя Самарской области.

С 1 мая 2017 года льготники могут воспользоваться социальной картой для поездок в общественном транспорте не более 60 раз в месяц.

Также в постановлении дано поручение министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области разработать нормативный правовой акт, устанавливающий случаи и порядок предоставления более 60 поездок в месяц по социальной карте, сообщает городская администрация.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 19.05.2017 17:02 [104] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus