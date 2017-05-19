В Тольятти уровень регистрируемой безработицы составляет 1,77%

По информации Центра занятости населения, численность безработных граждан на 19.05.2017 г. составила 7379 чел., из которых 50,9 % приходится на женщин, 13,5 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 12,8 % - граждан предпенсионного возраста. 24,7 % - уволенные по сокращению штата. 5,8 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 141 чел., трудоустроено 176 безработных граждан. Получил услуги по профессиональной ориентации 321 чел., по психологической поддержке – 25 чел., по социальной адаптации – 50 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,77 %.

На 19.05.2017 г. 18 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 750 чел. заняты неполную рабочую неделю, 152 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 3936 работниках (без учета вакансий для подростков), из которой 39,6 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 2,0 чел. на 1 свободное рабочее место.