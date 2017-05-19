В Тольятти обсуждали вопросы восстановления и сохранения лесов

18 мая в Тольятти прошло заседание Общественной палаты Самарской области, на котором обсуждались проблемы восстановления и сохранения лесов региона. Мероприятие объединило 217 участников: представителей министерства лесного хозяйства Самарской области, городской администрации, правоохранительных органов, общественных объединений, студентов и жителей города.

В 2010 году в Тольятти в результате масштабных лесных пожаров сгорело 2086 га леса. Выступая на заседании, глава города Сергей Анташев рассказал присутствующим о проделанной работе по восстановлению тольяттинского леса за последние пять лет, сообщает пресс-служба администрации города.

Начиная с 2011 года, в рамках двух областных программ, от сгоревшего леса было расчищено 1850 га территории и посажено лесных культур на площади 1289 га. Ежегодно активное участие в акциях по посадке леса принимают крупные предприятия города, образовательные учреждения, общественные организации и неравнодушные жители города. Всего в посадках приняло участие около семи тыс. человек. Посажено 430 тыс. саженцев на общей площади 107 га. Сегодня для завершения лесоустроительных работ требуется провести посадку на площади 500 га, а также предварительно расчистить территорию сгоревшего леса на площади 236 га.

Анташев особенно отметил активную позицию горожан в вопросах восстановления леса и выразил благодарность всем, кто каждый год участвует в озеленении города.

Также глава города рассказал о работе, проводимой органами местного самоуправления, в вопросах оформления леса в муниципальную собственность. Начиная с 2015 года, на кадастровый учет поставлены лесные участки площадью 7327 га, что составляет 92% от общей площади лесов, находящихся на территории Тольятти.