Сбербанк приглашает тольяттинцев на «Зеленый марафон»

28 мая в Тольятти на территории лыжной базы по  адресу ул.Маршала  Жукова,49 пройдет «Зеленый марафон». Начало мероприятия в 9.00. Спортивный праздник для всей семьи стал доброй традицией Сбербанка, а сам проект нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В Тольятти «Зеленый марафон» пройдет в первый раз.

В этом году на «Зеленом марафоне» будет организовано две дистанции: традиционные 4,2 километра для любителей здорового образа жизнии специальный детский забег на 300 метров. Первым  400 взрослым участникам  забега  будут вручены памятные медали, а  юным спортсменам - призы.

Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки: квест, мастер-классы от партнеров марафона с конкурсами и подарками, выступления  спортивных коллективов  города, детский  батут, аквагрим и  другие  интересные  мероприятия.

Традиционно «Зеленому марафону» предшествуют социальные акции. В этом году в  Тольятти сотрудники Сбербанка  посадили   более  5000 тысяч  саженцев  сосен и берез на  месте  выгоревшего леса. В рамках акции «Чистые берега» в  Сызрани  волонтеры Сбербанка совместно с Росприроднадзором очистили берег Волги в  районе совхоза  «Комсомольский».

Напомним, что электронная регистрация на марафон открыта на сайте greenmarathon.ru до 23 мая. Также регистрация возможна на месте проведения забега. Участие в «Зеленом марафоне»  бесплатное.

До встречи на старте!

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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  3. 19.05.2017 18:09 [121] (0)
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