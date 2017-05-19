Сбербанк приглашает тольяттинцев на «Зеленый марафон»

28 мая в Тольятти на территории лыжной базы по адресу ул.Маршала Жукова,49 пройдет «Зеленый марафон». Начало мероприятия в 9.00. Спортивный праздник для всей семьи стал доброй традицией Сбербанка, а сам проект нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В Тольятти «Зеленый марафон» пройдет в первый раз.

В этом году на «Зеленом марафоне» будет организовано две дистанции: традиционные 4,2 километра для любителей здорового образа жизнии специальный детский забег на 300 метров. Первым 400 взрослым участникам забега будут вручены памятные медали, а юным спортсменам - призы.

Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки: квест, мастер-классы от партнеров марафона с конкурсами и подарками, выступления спортивных коллективов города, детский батут, аквагрим и другие интересные мероприятия.

Традиционно «Зеленому марафону» предшествуют социальные акции. В этом году в Тольятти сотрудники Сбербанка посадили более 5000 тысяч саженцев сосен и берез на месте выгоревшего леса. В рамках акции «Чистые берега» в Сызрани волонтеры Сбербанка совместно с Росприроднадзором очистили берег Волги в районе совхоза «Комсомольский».

Напомним, что электронная регистрация на марафон открыта на сайте greenmarathon.ru до 23 мая. Также регистрация возможна на месте проведения забега. Участие в «Зеленом марафоне» бесплатное.

До встречи на старте!

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