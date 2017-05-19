«Удачное место» приглашает тольяттинцев на «Volga summer weekend»

27 мая кафе-гриль «Удачное место» совместно с компанией «Ориент Моторс» приглашает на грандиозный праздник на берегу Волги. «Volga summer weekend» - однодневный фестиваль для всей семьи, посвященный открытию летнего сезона в одном из лучших кафе Тольятти.

С 13.00 гостей будет встречать неподражаемый шоу-мен Николай Лихачёв с «живыми статуями», а самых маленьких - аниматор с воздушными шарами. В течение трех часов на площадке с видом на Жигулёвские горы будут работать сразу несколько интерактивных зон: флорбол, турнир по корнхоллу и бросанию колец. Также состоится долгожданная презентация нового Mitsubishi PAJERO SPORT QX.

Специально для гостей праздника шеф-повар «Удачного места» Сейран Алиев приготовит барашка на вертеле.

Своим творчеством порадуют шоу-балет «Феерея» и гитарист Георгий Иванов. Юных гостей будут развлекать птички Angry Birds, а мастера-художники украсят аквагримом всех желающих.

Кульминацией праздника станет интеллектуально-развлекательная игра «Детки и предки». Все гости примут участие в розыгрыше призов от партнёров мероприятия.

Приезжайте на «Volga summer weekend» всей семьёй и приглашайте друзей! Почувствуйте себя участником легендарной гонки на внедорожнике - легенде Дакара и, вдобавок, получите море призов и позитива!
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  3. 19.05.2017 18:25 [115] (0)
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