В Тольятти прошёл VIII ежегодный фестиваль анимации, косплея и игр «Animation Zone»

13 и 14 мая в ЛДС «Лада-Арена» города Тольятти прошёл VIII ежегодный фестиваль анимации, косплея и игр «Animation Zone». Мероприятие посетило около 4 тыс. человек из 30 городов России.

Мероприятие представляет собой показ и просмотр достижений художественного, мультипликационного, театрального и эстрадного искусства творческой молодёжи Поволжья и России, а также оно включает в себя интерактивно-выставочную зону.

На «Animation Zone» проходило около 150-ти конкурсных выступлений танцевальных коллективов, вокальных исполнителей, масштабных костюмированных дефиле (творческого направления – «косплей»), а также перфоманса. Новой номинацией стала ICS (International Cosplay Show) – международное косплей шоу, где участники отыгрывали персонажа под неизвестную заранее музыку, главным призом стала поездка в другую страну.

Помимо конкурсных выступлений на выставке посетителям было представлено около 20 интерактивных площадок и мастер-классов разной направленности: художественные, игровые и спортивные площадки, зона азиатской культуры и многое другое.

Также на фестиваль приехали известные видеоблогеры, косплееры и артисты – Денис Оптимисстер, Кавайная Элли, Овсян и Широ-сама. Для встречи с ними были организованы автограф-сессия и пресс-конференция, где они делились своими мыслями и впечатлениями о творчестве, городе и фестивале.

В этом году тема мероприятия звучала: «Постапокалипсис. Снежный мир». Гости смогли понаблюдать за его развитием и лично поучаствовать, проходя тематический квест.

Фестиваль собрал много положительных отзывов, особенно посетителям понравилось новое место проведения - ЛДС «Лада-Арена», поэтому они с удовольствием ждут следующий фестиваль «Animation Zone»!

Фото: Владимир_Лазарев, Максим Гришин, Юлия Кугеева