ФССП опубликовала памятку о том, как вести себя с коллекторами

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ разместила на своем сайте памятку о действиях граждан в общении с коллекторами.

Об этом рассказал глава службы Дмитрий Аристов в рамках петербургского Международного юридического форума.

"Для того чтобы помочь гражданам в вопросе направления жалоб и обращений, раздел сайта "Интерактивный помощник стороны исполнительного производства" дополнен вкладкой "Что делать, если к Вам пришел коллектор или поступают письма, звонки, содержащие угрозы от коллекторов?". В нем содержится алгоритм действий при возникновении подобных ситуаций", - пояснил он.

Аристов уточнил, что такая вкладка была создана в рамках концепции открытости федеральных органов исполнительной власти по данному направлению деятельности.

В начале этого года в РФ вступил в силу закон, ограничивающий деятельность коллекторов при взыскании задолженности. В частности, документ ограничивает количество звонков должнику, частоту личных встреч, а также возможности общения коллекторов с родственниками должника.