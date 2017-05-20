В России стартовали продажи юбилейной серии LADA 4х4 ''40 Anniversary''

К дилерам LADA поступила новая версия LADA 4х4 в юбилейной комплектации, которая посвящена 40-летию легендарной полноприводной модели. Особенности LADA 4х4 в версии ''40 Anniversary'' - особая отделка салона и экстерьера, оригинальные диски колес, специальные шильдики с символикой юбилея.

В юбилейном исполнении выпускаются 3-дверные и 5-дверные LADA 4х4 с максимальным набором опций, который включает кондиционер, подогрев сидений электропривод и обогрев наружных зеркал. Стоимость трехдверной LADA 4х4 ''40 Anniversary'' - от 558 900 рублей, пятидверной - от 603 900 рублей.

Часть юбилейных автомобилей - впервые в заводских условиях - будет окрашена в камуфляж из сочетания трех цветов: светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Также для ''40 Anniversary'' доступна следующая гамма цветов: ''бежевый'', красный ''пламя'', ''белое облако'', темно-оранжевый ''терра'', серо-синий ''борнео''. Юбилейные LADA 4х4 оснащаются оригинальными дисками колес - черными для камуфляжной расцветки и черно-серебристыми для других цветов.

В интерьере юбилейный статус подчеркнут новыми цветами обивок и логотипом серии, который вышит на ковриках и нанесен на сиденья.

Партия юбилейных LADA 4х4 ограничена - всего будет выпущено 1977 машин (эта цифра означает год начала производства внедорожника). В салоне каждого автомобиля прикреплена табличка с уникальным порядковым номером - от 0001 до 1977.

Фото: АВТОВАЗ