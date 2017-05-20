На тольяттинских дорогах дежурит «Родительский патруль»

Сразу в нескольких детских садах в рейд с сотрудниками Госавтоинспекции вышли представители родительской общественности. Под контролем «Родительского патруля» - обеспечение безопасности маленьких пешеходов.

Родители вместе с воспитанниками дошкольного учреждения «Дубравушка» вышли с дорожными полицейскими к проезжей части, где напомнили горожанам о безопасном поведении на дорогах. Маршруты «родительского патруля» проходили вблизи образовательных учреждений, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Специально для акции детьми были подготовлены «Письма водителям» с призывами соблюдать правила дорожного движения, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Водители, ставшие участниками мероприятия, положительно реагировали на происходящее, каждый из них уделил время, выслушал ребят и взрослых. Представители родительского патруля призвали водителей выбирать разумную скорость: не только разрешенную Правилами дорожного движения, но и позволяющую среагировать на различные дорожные ситуации, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

Проведение подобных мероприятий особенно актуально в преддверии каникул, когда дети большую часть времени будут находиться на улице.

Сотрудники полиции уверены, что такое привлечение внимания к Правилам дорожного движения принесет свои положительные результаты.