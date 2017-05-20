В Тольятти сын отобрал пенсию у своего отца и ушел из дома

На днях в полицию обратился пожилой мужчина, который сообщил, что сын похитил у него пенсию в размере 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что родственники проживают вместе, в квартире дома на Московском проспекте. В тот день между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый вырвал у отца из рук деньги и ушел из дома.

Полицейские оперативно выяснили, где чаще всего бывает злоумышленник,  опросили его друзей и знакомых. Подозреваемого стражи правопорядка задержали, когда тот гостил у своего знакомого. Сотрудникам органов внутренних дел мужчина пояснил: отдать деньги ему ранее пообещал сам отец, но, якобы, в день получения выплаты уговор нарушил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, сообщили в облГлавке. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Похищенные деньги, как выяснили полицейские, он успел потратить.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 20.05.2017 14:02 [119] (0)
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