В Тольятти сын отобрал пенсию у своего отца и ушел из дома

На днях в полицию обратился пожилой мужчина, который сообщил, что сын похитил у него пенсию в размере 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что родственники проживают вместе, в квартире дома на Московском проспекте. В тот день между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый вырвал у отца из рук деньги и ушел из дома.

Полицейские оперативно выяснили, где чаще всего бывает злоумышленник, опросили его друзей и знакомых. Подозреваемого стражи правопорядка задержали, когда тот гостил у своего знакомого. Сотрудникам органов внутренних дел мужчина пояснил: отдать деньги ему ранее пообещал сам отец, но, якобы, в день получения выплаты уговор нарушил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, сообщили в облГлавке. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Похищенные деньги, как выяснили полицейские, он успел потратить.