В «Ладе» может появиться форвард сборной Чехии

Нападающий сборной Чехии Робин Ганзл может продолжить карьеру в тольяттинской "Ладе", сообщает "Р-Спорт".

"Лада" ищет вариант усиления атакующей линии, поэтому обратила внимание на чешского центрального нападающего. Стороны уже довольно давно ведут переговоры, но на время чемпионата мира игрок взял паузу. Так как теперь турнир для чешской команды завершен, то в ближайшее время Ганзл должен принять окончательное решение", - сообщил агентству источник.

Ганзл выступал за чешский "Литвинов" на протяжении семи последних сезонов, и стал в его составе чемпионом Чехии-2014/15. В 273 матчах регулярного сезона на счету 28-летнего форварда 163 (61 гол + 102 передачи) очка, а в 36 играх плей-офф он набрал 27 (11 голов + 16 передач) баллов. На чемпионате мира, который проходит с 5 мая в Кельне и Париже, Ганзл принял участие в восьми встречах, записав себе в актив гол и результативную передачу.

"Ганзл всю свою карьеру провел на родине, поэтому ему тяжело решиться на переход в другую лигу и переезд в другую страну. Тем более чешский клуб, за который он выступал, не хочет отпускать своего лидера и готов предложить новый контракт на улучшенных условиях", - добавил источник.