Сергей Анташев провел первый прием граждан

Глава Тольятти Сергей Анташев встретился с горожанами в общественной приемной администрации. Градоначальник принял восемь человек, общение с которыми длилось около трех часов.

Вопросы жителей, озвученные перед главой, затрагивали проблемы как личного, так и общественного характера.

В частности, председатель гаражного кооператива «Рутений» Лариса Анисимова обеспокоена увеличением кадастровой стоимости на землю и недвижимость, из-за чего собираемость взносов ГК заметно снизилась. Сергей Анташев пояснил, что данный вопрос регулируется на федеральном уровне и пытаться оспорить установленные величины можно только в судебном порядке. Администрация, в свою очередь, может оказать юридическую или консультационную помощь – соответствующее поручение было дано профильному ведомству.

Как выяснилось, это еще не все проблемы ГК. Уже два года кооператив функционирует без электричества, а собственник подстанции отказывается выдавать техусловия для подключения. Сергей Анташев не стал откладывать решение вопроса и тут же поручил руководителю департамента городского хозяйства Вадиму Ерину разобраться в проблемной ситуации.

Тольяттинец Эдуард Суслов озвучил перед главой инициативу по созданию центра культуры и активного отдыха на территории водных объектов в районе с.Васильевка. Проблема в том, что по соседству расположены отходы фосфорного производства. Сергей Анташев отметил, что хорошо осведомлен по данному вопросу. И прежде чем благоустраивать данную территорию, необходимо провести колоссальный объем работ — ликвидировать отходы и законсервировать карьеры. Это первоочередные и очень дорогостоящие задачи. Городская программа по обезвреживанию опасного наследства бывшего «Фосфора» уже разработана, направлена заявка на включение в федеральную программу, однако финансирование пока не подтверждено. А потому Анташев не стал давать пустых обещаний. «Нерешаемых вопросов не бывает. Да, этой проблемой необходимо заниматься, но надо реально оценивать ситуацию», — пояснил градоначальник.

Также в ходе личного приема горожан интересовали вопросы налогообложения, долевого строительства, предоставления жилья, легализации разъездной торговли.

На данный момент на прием к главе Тольятти записано более 80 человек. Преимущественно жителей волнуют проблемы, связанные с оспариванием прав на земельные участки, благоустройством, ЖКХ, а также жилищные вопросы.

Сергей Анташев будет принимать жителей еженедельно, каждую среду.

Записаться на прием к градоначальнику можно по телефону: 54- 32- 66