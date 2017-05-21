В Тольятти задержан менеджер, подозреваемый в незаконном изготовлении оружия

В Тольятти у дома на улице Автостроителей полицейскими юыл задержан 32-летний мужчина, у которого правоохранители обнаружили и изъяли металлический кастет. Приспособление, по определенным признакам напоминавшее самодельное оружие, сотрудники органов внутренних дел отправили на экспертизу.

Эксперты-криминалисты сделали заключение, что изъятый у гражданина предмет действительно является кастетом, и по функционалу относится к холодному оружию ударно-раздробляющего действия.

По словам задержанного, работающего менеджером в одной из фирм, кастет он изготовил сам, кустарным способом. Данное оружие ему было необходимо для самообороны.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам незаконного изготовления оружия, сообщили в облГлавке.