В Тольятти задержан менеджер, подозреваемый в незаконном изготовлении оружия

В Тольятти у дома на улице Автостроителей полицейскими юыл задержан 32-летний мужчина, у которого правоохранители обнаружили и изъяли металлический кастет. Приспособление, по определенным признакам напоминавшее самодельное оружие, сотрудники органов внутренних дел отправили на экспертизу.

Эксперты-криминалисты сделали заключение, что изъятый у гражданина предмет действительно является кастетом, и по функционалу относится к холодному оружию ударно-раздробляющего действия.

По словам задержанного, работающего менеджером в одной из фирм, кастет он изготовил сам, кустарным способом. Данное оружие ему было необходимо для самообороны.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам незаконного изготовления оружия, сообщили в облГлавке.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 21.05.2017 11:05 [134] (0)
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