В России реализуют пилотный проект по введению электронных трудовых книжек

Минтруд совместно со Сбербанком планирует осуществить пилотный проект организации электронного кадрового документооборота (создания так называемых электронных трудовых книжек), который направлен на снижение издержек работодателя и будет способствовать легализации трудовых отношений, сообщает ТАСС.

"В государственной системе учитываются страховые взносы, внедряется электронный больничный, используется электронная подпись. Одна из наших последних инициатив - переход с бумажного кадрового документооборота на электронный", - цитирует пресс-служба слова главы Минтруда РФ Максима Топилина, который в настоящее время находится в Германии на встрече министров труда и занятости стран G20.

По мнению министерства, электронный кадровый документооборот снизит издержки работодателей. Кроме того, возможность регистрации трудовых отношений в электронном виде будет способствовать легализации труда, полагают в ведомстве.

"Здесь требуется найти не только технологические решения, но и правовые. Планируем провести пилотный проект на базе Сбербанка России", - добавил Топилин.