«МегаФон» пообещал компенсировать клиентам потери от сбоя сбоя

Оператор мобильной связи «МегаФон» принес извинения своим клиентам за случившийся 19 мая сбой, из-за которого в течение нескольких часов они не могли пользоваться телефонной связью в Поволжье, Москве и Московской области. Проблемы коснулись и жителей Тольятти.

Оператор пообещал компенсировать потери клиентам, однако в каком виде это будет сделано, пока не известно, пишут РИА Новости.

"Тем абонентам, кого затронула авария, мы предоставим компенсацию; о деталях сообщим дополнительно в начале рабочей недели", — заявил гендиректор "МегаФона" Сергей Солдатенков. По его словам, специалисты провели работы по восстановлению полноценной работы сети. Он также отметил, что такая авария стала первой в истории компании.

"Еще раз приношу искренние извинения за доставленные неудобства. Мы сделали необходимые выводы и уже принимаем дополнительные меры, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Это первая авария такого масштаба в истории нашей компании, и мы сделаем все возможное, чтобы она осталась последней", — заключил Солдатенков.

Проблемы испытывала и "дочка" "МегаФона" Yota, которая также принес извинения и пообещал выплатить компенсации.

"Yota приносит извинения своим клиентам, которые столкнулись с проблемами при использовании услуг мобильного оператора. Последствия аварии были полностью ликвидированы. Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 миллионов рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом", — заявил гендиректор компании Владимир Добрынин.

В качестве компенсации Yota предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Чтобы получить ее, клиентам достаточно обратиться в службу поддержки.

Авария на сети "МегаФона» оказалась связана с ошибкой программного обеспечения.

"Проблема возникла из-за ошибки софта — программного обеспечения, установленного на нашей системе обработке данных. Сбой привел к тому, что возникает постоянная пиковая нагрузка на систему и в результате система не выдерживает", — сообщил директор "МегаФона" по связям с общественностью Петр Лидов в видеообращении, размещенном в Telegram-канале оператора.

Он добавил, что компания-разработчик этого ПО и производитель оборудования Hewlett Packard занимаются поиском системного решения этой проблемы. Лидов также принес абонентам извинения.

"Для "МегаФона" качество связи — главный приоритет, и мы сделаем, конечно, необходимые выводы, чтобы избежать повторения таких ситуация в будущем", — заключил он.