Тольяттинец получил 11 лет тюрьмы за избиение и ограбление мужчины, купившего ему алкоголь

В сентябре 2016 года в больницу Тольятти поступил мужчина 1987 года рождения. Медики констатировали у пациента многочисленные телесные повреждения.

Пролежав без сознания 9 дней, потерпевший пришел в себя и смог рассказать, что в ночь с 18 на 19 сентября на него напал неизвестный ему человек. Врачи сообщили о случившемся в полицию.

Постепенно память стала возвращаться, и мужчина вспомнил, что накануне он был в гостях у своего друга и приблизительно в час ночи направился домой на велосипеде. Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов, потерпевший зашел в магазин, где познакомился с мужчиной лет 30-35, с которым вступил в беседу, купив последнему спиртное и шоколадку для его ребенка. После непродолжительного разговора новый знакомый предложил пройтись с ним по улице под предлогом, что им по пути. Ни о чем не подозревающий тольяттинец согласился.

Оказавшись на безлюдной и неосвещенной улице, злоумышленник попытался отобрать у своего нового знакомого велосипед, а после оказанного сопротивления ударил его бутылкой по голове, от чего потерпевший потерял сознание и упал на асфальт. Как в дальнейшем установили стражи правопорядка, согласно показаниям очевидцев, беспомощное состояние потерпевшего не остановило нападавшего, и последний с особой жестокостью продолжал избивать оппонента, нанося множественные удары руками и ногами по лицу, голове и корпусу тела.

Следствие выяснило, что, завладев рюкзаком, велосипедом и личными вещами потерпевшего, злоумышленник скрылся. Очевидец произошедшего, проживающий в доме, около которого было совершено нападение, вызвал скорую помощь. По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело.

В ходе расследования сотрудники органов внутренних дел стали восстанавливать события рокового вечера. Дорогостоящий телефон, принадлежащий потерпевшему, был сдан в комиссионный магазин за 5 000 рублей. Данный факт послужил отправной точкой поиска подозреваемого. Вскоре была установлена личность мужчины, который попросил гражданина, ведущего асоциальный образ жизни, предоставить свой паспорт для реализации похищенного. Поиски привели к жителю Тольятти 1989 года рождения, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Проведенный в жилище подозреваемого обыск подтвердил факт его причастности к жестокому нападению, в доме были найдены вещи пострадавшего, его рюкзак и кошелек. Несмотря на прямые доказательства, мужчина продолжал отрицать свою вину.

Проведенные в ходе следствия очные ставки, допросы свидетелей, ряд опознаний, анализ всего объема видео и фотоматериалов с камер наблюдения близлежащих организаций, проведенный комплекс судебно-медицинских, психиатрических и ряда криминалистических экспертиз, а также анализ полученных детализаций с привязкой к базовым станциям и другие доказательства легли в основу обвинительного заключения.

Суд счел доказательства, собранные в ходе следствия, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Житель Тольятти признан виновным в совершении разбоя, то есть нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, соробщили в облГлавке.

Суд присудил взыскать с осужденного в счет возмещения материального ущерба 52 923 рублей, в счет компенсации морального вреда 1 500 000. Приговор был обжалован. В настоящий момент без изменений вступил в силу.