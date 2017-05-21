В Самарской области зафиксированы случаи птичьего гриппа

В населенном пункте Красная Горка муниципального района Челно-Вершинский Самарской области зафиксированы случаи гибели кур. По результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса гриппа А, сообщает МЧС региона.

На территории сельских поселений Красный Строитель и Токмакла в границах населенных пунктов Зубовка, Безводовка, Красная Горка, Красный Строитель, Токмакла проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и противоэпизоотические мероприятия.

По предварительной информации численность птиц в пяти населенных пунктах составляет 6000 голов.

Администраций муниципального района организовано оповещение и информирование населения населенных пунктов.

Птичий грипп – это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Птичьим он называется потому, что, прежде всего, им болеют птицы, но от них может заразиться человек. Это инфекционная болезнь пернатых, вызываемая одним из видов гриппа "А" H5N1. Считается, что абсолютно все птицы восприимчивы к данной инфекции. Наиболее чувствительными из домашних оказались индюки и куры. Передается инфекция воздушно-капельным и пищевым путем. На фермы и домашние подворья вирус попадает, главным образом, с пометом перелетных птиц.

Вирус птичьего гриппа оказался способен инфицировать людей, контактирующих с больными пернатыми. Хотя число зарегистрированных случаев заболевания людей пока еще не очень велико, болезнь протекает тяжело, и более 70% случаев закончились летальными исходами. До сих пор не зафиксировано передачи болезни от человека к человеку, но вирус достаточно быстро мутирует.