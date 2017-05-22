Тольяттинцы тремя медалями завершили первенство России по плаванию

В Саранске завершилось первенство России среди юношей и девушек с участием представителей КСДЮСШОР «Олимп».

Последний соревновательный день в 50-метровом бассейне Стадиона водных видов спорта был примечателен участием наших ребят сразу в четырех финалах, который им принес три медали, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Семен Гаранин завоевал серебро на 200-метровке баттерфляем, а Кристина Халимеева на дистанции 200 метров брассом и ее тезка Лошакова, выполнившая норматив мастера спорта на 200-метровке вольным стилем, взяли по бронзе. Жаль, что в комбинированной эстафете нашим девушкам чуть-чуть не повезло.
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  3. 22.05.2017 07:35 [111] (0)
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