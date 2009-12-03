На 19-летнего тольяттинца завели уголовное дело за кражу средств гигиены из магазина

В полицию обратился продавец магазина на улице Тополиной. Он рассказал о том, что неизвестный  похитил с полки  гигиенические средства и выбежал из торгового зала.

На место происшествия выехал участковый уполномоченный, который просмотрев запись камер видеонаблюдения, установил личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался  ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей 19-летний местный житель. Прибывший по месту жительства подозреваемого наряд полиции задержал молодого человека и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В  содеянном  молодой человек признался и пояснил, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Причиненный ущерб составил более 800 рублей.

В отношении подозреваемого по признакам грабежа возбуждено уголовное дело, сообщили сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 22.05.2017 07:03 [135] (0)
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