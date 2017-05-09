Неделя Тольятти: готовится проект планировки Прибрежного парка, в городе обновят памятник Татищеву, на «Джи Эм-АВТОВАЗ» рассказали о планах предприятия

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

Готовится проект планировки территории Прибрежного парка

Как сообщил руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей Арзамасцев, разрешение на разработку проекта планировки территории Прибрежного парка получил СОФЖИ. Утверждение данного проекта планируется в мае-июне этого года.

В ближайшее время планируется назначить градостроительный совет, на котором будет рассматриваться подготовленная документация, пишут "Городские ведомости".

Разработка ее довольно актуальна в связи с намерением построить в Автозаводском районе города центр спортивной гимнастики «Немов-центр». Его размещение, напомним, предполагается на территории Прибрежного парка и набережной. И как раз попадает в планируемую жилую застройку СОФЖИ. Выделение участка под строительство также намечено на май-июнь этого года.

Как уточнил Арзамасцев, ГКУ СО «УКС» подготовило и согласовало с Министерством спорта Самарской области техническое задание на проектирование объекта. В государственную экспертизу направлялся пакет документов, чтобы определить достоверность сметной стоимости проектно изыскательских работ по объекту. Положительное заключение экспертизы уже получено.

Тем временем, Тольятти готовится к началу пляжного сезона. Администрация Тольятти проводит плановую работу по подготовке мест массового отдыха жителей.

В нашем городе имеются только три безопасных места для купания в прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища. Это муниципальный пляж Центрального района, санитарное содержание которого осуществляет МБУ «Парки города»; восточный и западный пляжи Автозаводского района. За их санитарное содержание отвеает ООО «Сибирское песчаное карьероуправление» (на правах аренды).

Территория пляжей очищается от бытового мусора. Здесь проводится культивация песка, ремонт малых архитектурных форм, ремонт и подключение систем водоснабжения, канализации, освещения, косметический ремонт туалетов, вспомогательных строений. Устанавливаются щиты со средствами оказания первой помощи, стенды с наглядной агитацией по предупреждению несчастных случаев на воде, а также предусмотренные нормативными актами запрещающие знаки.

На водной акватории пляжей выставляются буи. Организуется ежедневное дежурство спасателей на катерах в буйковой зоне, а также дежурство медицинского работника.

Официальное открытие пляжного сезона планируется к 10 июня. Вопрос о том, будут ли доступны жителям все три безопасных места для купания, пока остается открытым. Так, на восточном пляже имеются аварийные участки (провалы грунта) на пешеходной дорожке набережной 8 квартала. На западном пляже свои трудности – здесь может быть недостаточный уровень воды (до 1,5-2 м) от ее поверхности до бетонного волнореза.

Ко Дню города обновят памятник Татищеву

В Тольятти начался ремонт памятника В.Н.Татищеву. Работы проводятся Благотворительным фондом «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина совместно с администрацией Тольятти.

Бронзовую скульптуру предстоит отмыть, покрыть защитной мастикой, а также восстановить разрушенную плитку, сообщили в городской администрации. Работы проводятся на высоте до 14 метров, а потому к ремонту привлечены профессионалы-альпинисты.

«Значимость памятника В.Н. Татищева для Тольятти сложно переоценить. Прежде всего, он является объектом монументального искусства, который мы просто обязаны содержать в надлежащем состоянии. Я убежден, что в преддверии 280-летнего юбилея Ставрополя-Тольятти нужно отдать дань памяти основателю города и восстановить достойный внешний облик монумента. Отрадно, что даже в сложных экономических условиях находятся неравнодушные организации, готовые оказать содействие в решении таких важных для города задач. Мы всегда рады поддерживать подобные инициативы», - подчеркнул глава Тольятти Сергей Анташев.

Для другого памятника - «Радости труда» в городе нашли инвестора. В администрацию города поступило предложение - «Волжская картинная галерея» готова взять в эксплуатацию недостроенный объект вместе с земельным участком площадью 6 гектаров между Дворцом спорта «Волгарь» и ТРК «Вега».

В результате длительных переговоров между заинтересованными сторонами удалось договориться об условиях концессии. Инвестор намерен восстановить стелу в соответствии с нормами реставрации, более того, организация желает построить здесь музейный комплекс с выставочным павильоном и арт-объектами.

Инвестор собирается вложить в проект порядка 100 млн. рублей и окупить его.

В Тольятти обсуждали вопросы восстановления и сохранения лесов

18 мая в Тольятти прошло заседание Общественной палаты Самарской области, на котором обсуждались проблемы восстановления и сохранения лесов региона.

В 2010 году в Тольятти в результате масштабных лесных пожаров сгорело 2086 га леса. Выступая на заседании, глава города Сергей Анташев рассказал присутствующим о проделанной работе по восстановлению тольяттинского леса за последние пять лет.

Начиная с 2011 года, в рамках двух областных программ, от сгоревшего леса было расчищено 1850 га территории и посажено лесных культур на площади 1289 га. Ежегодно активное участие в акциях по посадке леса принимают крупные предприятия города, образовательные учреждения, общественные организации и неравнодушные жители города. Всего в посадках приняло участие около семи тыс. человек. Посажено 430 тыс. саженцев на общей площади 107 га. Сегодня для завершения лесоустроительных работ требуется провести посадку на площади 500 га, а также предварительно расчистить территорию сгоревшего леса на площади 236 га.

Возведут шесть новых спортсооружений

В ноябре прошлого года был заключен контракт на разработку проектной документации по ФСК «Акробат» в 21 квартале. 19 апреля в Минстрой Самарской области была направлена заявка на выделение субсидий за счет средств областного бюджета на 2018 год для строительства этого объекта. Проект уже находится в экспертизе, отрабатываются замечания.

Еще один ФСК с универсальным игровым залом планируется южнее здания по бульвару Кулибина, 15. Это так называемый объект школы «Союз». В настоящее время подготовлена вся аукционная документация на разработку проекта. Планируемый срок исполнения проектных работ и получения экспертного заключения – декабрь 2017 года.

По нескольким объектам возникли трудности, над решением которых сейчас работают специалисты. Например, геологические изыскания по месту возведения легкоатлетического манежа в Автозаводском районе показали, что строительство фундаментов приведет к сильному удорожанию объекта. Они требуют серьезных затрат – 200 млн руб. Есть вопросы и по строительству ФОКа на Певческом поле. ООО «Газпром инвестгазификация», взявшееся за его размещение, работает над корректировками проекта в части исключения из границ зоны застройки сетей инженерно – технического обеспечения.

Также из городского бюджета нужно выделить средства на геологические изыскания по земельному участку, где будет построен ФОК в поселке Шлюзовом. Сейчас остановились на земельном участке, расположенном южнее жилого дома на ул. Магистральная, 8. В настоящее время прорабатываются варианты с источниками финансирования строительства ФОКов в Комсомольском районе. Строительство центра спортивной гимнастики «Немов-центр» запланировано в программе празднования 50-летия АВТОВАЗа. Объект появится на территории Прибрежного парка.

Руководство «Джи Эм-АВТОВАЗ» рассказало о планах предприятия

15 мая губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководством ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». К концу мая производители пообещали представить новую опцию для автомобиля «Шевроле Нива».

«Цена автомобиля от 700 до 800 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Обновленная модель будет стоить немного дороже, но это будет уже совсем другая машина», - отметил Генеральный директор Ромуальд Рытвински.

Николай Меркушкин спросил насколько производители продвинулись вперед в вопросе реализации проекта по выпуску новой модели «Шевроле Нива». Финансовый директор компании Д.В. Соболев заверил Губернатора, что вся подготовительная работа проведена.

«Мы оптимизировали требуемый уровень инвестиций, - подчеркнул финансовый директор, - В результате АВТОВАЗ заявил, что в целом поддерживает проект. И сейчас речь идет о получении кредита под его реализацию».

В Тольятти мальчик упал с восьмого этажа в клумбу и остался жив

В полицию сообщение об этом поступило 17 мая, около 20.30. Скорую помощь ребенку вызвали жители дома. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу. По свидетельству медиков, жизни ребенка ничего не угрожает.

Полицейские выяснили, что за несколько часов до происшествия мальчика из детского сада забрала одиннадцатилетняя сестра. Мать обоих детей в это время находилась на работе. Оставив брата одного в кухне, девочка вышла на улицу, чтобы помочь матери донести домой сумки с продуктами. Оставшись один, пятилетний ребенок подставил стул к подоконнику, а взобравшись наверх, выпал из оставленного открытым окна. Как сообщили очевидцы происшествия, с большой высоты ребенок упал в цветочную клумбу, что позволило избежать смертельного исхода.

По факту выпадения ребенка из окна квартиры полицейскими проводится проверка.

Абоненты «МегаФона» в Тольятти лишились телефонной связи

19 мая абоненты оператора «МегаФон» в Тольятти не смогли сегодня воспользоваться сотовой связью. Сообщения о проблемах со связью оператора в нескольких регионах страны стали появляться утром. В обед тольяттинские клиенты компании также стали жаловаться в соцсетях на отсутствие связи.

Проблемы с телефонной связью и доступом в мобильный интернет были зафиксированы в Казани, Уфе, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде, Туле и других регионах присутствия компании.

Чуть позже оператор принес извинения своим клиентам за случившийся сбой. Он пообещал компенсировать потери клиентам, однако в каком виде это будет сделано, пока не известно.

"Тем абонентам, кого затронула авария, мы предоставим компенсацию; о деталях сообщим дополнительно в начале рабочей недели", — заявил гендиректор "МегаФона" Сергей Солдатенков. По его словам, специалисты провели работы по восстановлению полноценной работы сети. Он также отметил, что такая авария стала первой в истории компании.