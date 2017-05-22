В Жигулевске мужчина с ножом ограбил хлебный киоск

Днем в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от продавца хлебного киоска, расположенного в микрорайоне В-1. Женщина рассказала, что в торговую точку через незапертую дверь ворвался незнакомый мужчина, и под угрозой применения ножа, похитил 3000 рублей. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Ориентировка с приметами подозреваемого незамедлительно была передана всем наружным службам полиции. Вскоре мужчину, подходящего под описание, заметили сотрудники ДПС, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В присутствии понятых у задержанного были обнаружены и изъяты предполагаемое орудие преступления – нож, а также деньги в сумме 3000 рублей.

В настоящее время по признакам разбоя возбуждено уголовное дело. Как сообщает облГлавк, предполагаемый злоумышленник 1976 года рождения нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Расследование продолжается.