В Тольятти Росгвардией задержан подозреваемый в краже автомобильных аккумуляторов

Подозреваемого в краже сотрудники Росгвардии задержали на улице Юбилейной в Тольятти. Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2108. Машина двигалась ночью только с включенными габаритными огнями, без ближнего света фар. Патрульные приняли решение выяснить причины этого и остановили автомобиль.

Подойдя к транспортному средству, сотрудники вневедомственной охраны увидели, что в салоне лежат две аккумуляторных батареи от грузовика. Внятно объяснить, откуда они, находившийся за рулем автомашины житель Тольятти 1994 года рождения не смог. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

В дальнейшем выяснилось, что молодой человек снял аккумуляторы с грузовика ISUZU, принадлежащего 46-летнему местному жителю. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам кражи.