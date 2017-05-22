На юбилейном Дне города для тольяттинцев выступит группа «UMA2RMAN»

Стала известная афиша городских событий на День города. В этом году Тольятти празднует юбилей - 280-летие!

Основные празднества развернуться 4 июня, в каждом районе городе для тольяттинцев подготовлена насыщенная праздничная программа. Стоит отметить, что с 7 часов вечера в Автозаводском районе на площадке перед ДКИТ для горожан запланировано визуальное музыкальное шоу #НОВЫЙ ОТСЧЕТ, на котором выступит московский «БАЯН-МИКС». А в Центральном районе в это же время начнется праздничное мероприятие «Юбилейные ритмы Тольятти», во время которого для тольяттинцев сыграет группа «UMA2RMAN».

Праздничный фейерверк запланирован во всех районах Тольятти на 22:30.
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  2. TLT.ru
  3. 22.05.2017 10:28 [191] (0)
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