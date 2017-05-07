В Тольятти маршрутка столкнулась с автобусом. Четверо пострадали (фото)

Сегодняшнее утро на дорогах города началось с ДТП с участием пассажирского транспорта. На улице Жукова в районе «Прилесья» столкнулись автобус и маршрутное такси.

Как сообщает руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев, который и поделился фото с места ДТП, в аварии пострадало 4 человека, которые получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в городскую больницу.

Отметим, что все пострадавшие находились в маршрутке. Водители не пострадали.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.