В Тольятти маршрутка столкнулась с автобусом. Четверо пострадали (фото)

Сегодняшнее утро на дорогах города началось с ДТП с участием пассажирского транспорта. На улице Жукова в районе «Прилесья» столкнулись автобус и маршрутное такси.

Как сообщает руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев, который и поделился фото с места ДТП, в аварии пострадало 4 человека, которые получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в городскую больницу.

Отметим, что все пострадавшие находились в маршрутке. Водители не пострадали.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 22.05.2017 10:49 [59] (0)
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