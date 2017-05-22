Под Тольятти инспекторы задержали пьяного водителя без прав

Во время несения службы на улице Садовой в селе Русская Борковка инспекторы ДПС остановили за нарушение ВАЗ-21099 под управлением 47-летнего местного жителя. При составлении протокола полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка - автомобилист действительно сел за руль пьяным.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что в июне минувшего года по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение и на полтора года лишен водительских прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.