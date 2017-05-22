Тольяттинские школьники познакомились с производством синтетического каучука

Тольяттинские школьники познакомились с производством синтетического каучука «СИБУР Тольятти» в рамках ежегодной акции «Дни открытых дверей». Традиционная экскурсия школьников на промышленную площадку направлена на популяризацию химии среди школьников и студентов, а также повышение престижа нефтехимической отрасли.

На примере производства изопренового каучука (сырья для шин) ученики 10 класса лицея №57 узнали, как выстроены производственные процессы на предприятии и осуществляется контроль за работой технологического оборудования. На установке по выпуску каучука они смогли увидеть конечные стадии изготовления продукции – выделение из латекса крошки каучука, ее сушку, формирование в брикеты и упаковку.

Специалисты центральной заводской лаборатории показали школьникам, как проводится контроль качества сырья и готовой продукции. Ребята с большим интересом наблюдали за работой лаборантов в прессовом и вальцовочном отделениях, а также физико-механической и химической лабораториях, где анализируются свойства полученного каучука на соответствие качественных параметрам. В сутки лаборатории обрабатывают до 240 образцов каучука и сырья. Также сотрудники лаборатории продемонстрировали ребятам несколько занимательных опытов, основанных на превращении одних веществ в другие.

«Мы не ожидали, что экскурсия на завод будет такой интересной, - рассказывают ученицы 10-го класса 57 лицея Екатерина Зайцева и Любава Маркова. – Понравилось, что можно было вживую потрогать каучук и узнать, зачем он нужен и где применяется. На уроках нам такого не рассказывали. Наглядная химия, которую увидели на экскурсии, намного увлекательней, чем просто изучение формул и учебников. После этого хочется больше узнавать о такой отрасли, как нефтехимия».

По окончании экскурсии школьники ответили на вопросы викторины и получили книги Любови Стрельниковой «Из чего все сделано: рассказы о веществе», изданные при поддержке СИБУРа.

«Экскурсии на производство повышают интерес к химии, - поясняет учитель химии лицея №57Ирина Новикова. – Здесь ребята видят, что собой представляет химия на практике, насколько разнообразно оборудование и процессы, и как широк спектр применения продукции нефтехимии в жизни. Подобные знакомства с производством оказывают положительное влияние на желание ребят учиться, помогают расширить их представления об экономике региона и задуматься о выборе профессии и трудоустройстве в будущем».

«В компании СИБУР созданы условия для успешного старта и развития молодых специалистов как профессионалов, - отметила директор по управлению персоналом «СИБУР Тольятти» Наталия Лазарева. - Здесь применяются передовые методы и лучшие практики обучения, которые позволяют сотрудникам построить успешную карьеру, расширить свои личностные и профессиональные компетенции».

Все участники «Дней открытых дверей» могут поучаствовать в фотоконкурсе, сфотографировавшись на фоне экскурсионного объекта промплощадки, разместив снимок в своих аккаунтах в соцсетях с хэштегом #деньСИБУРа. Сроки проведения конкурса – неделя после Дня Открытых дверей. Победитель будет определен по количеству «лайков» из всех регионов и в награду получит приз.