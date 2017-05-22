В День города в Тольятти состоятся Богатырские игры-2017

В Тольятти в рамках празднования Дня города в 16-й раз пройдут популярные народные соревнования «Богатырские игры» - Открытый чемпионат Самарской области по силовому экстриму.

Местом проведения турнира экстремалов силового спорта станет МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова». В воскресенье, 4 июня в 12.00 свою богатырскую мощь покажут 11 брутальных, мускулистых мужчин. Наградой сильнейшим станет признание публики и солидные денежные призы, сообщает АСМ «СПОРТИКО».

Безусловным фаворитом соревнования является прошлогодний чемпион турнира, мастер спорта международного класса по силовому экстриму, бронзовый призер Arnold Classic 2017, самый сильный человек России 2016 г. в категории до 105 кг Евгений Гавриленко из Саратова. Участниками богатырского шоу станут также тольяттинцы Александр Луговой и Павел Пересыпкин, Максим Калинин, Жаслан Жуманьязов и Михаил Родимцев (все – Саратов), Алексей Марков (Санкт-Петербург), Юрий Кузьмин (Нижний Новгород), Рамиль Рамазанов (Кузнецк), Сергей Кузнецов (Пенза), Владимир Налейкин (Сызрань).

Каждый год устроители «Богатырских игр» совершенствовали соревновательный процесс, придумывали захватывающие дух упражнения, включавшие подъем либо перемещение колоссальных по своей массе предметов. Например, в первый раз богатыри поднимали автомобиль «Ока», стоящий на спецплатформе, затем добрались и до «Калины». Позже популярную вазовскую машину не просто отрывали от земли, но и удерживали на время. В дальнейшем задание еще более усложнилось. В прошлом году на соревнованиях, проходивших в парке Победы, богатыри тянули автомобиль «Газель» на расстояние 10 м. В программе нынешних игр, помимо передвижения автомобиля, значатся: «Богатырская разминка» - многократный подъем бревна весом 110 кг, «Супер-коромысло» - перенос на плечах груза массой 380 кг на 20 м, «Богатырская прогулка» - перенос в руках двух отягощений по 140 кг на 20 м, «Шиномонтаж» - кантовка покрышки массой 300 кг и «Сила воли» - удержание на время двух гирь по 16 кг. Победитель упражнения получает 10 очков, второй – 9 очков и т.д.

Чемпион Самарской области по силовому экстриму будет определен по наибольшей сумме баллов.