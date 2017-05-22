В Тольятти в один день произошло два ДТП с 13-летними велосипедистами

19 мая травмы в дорожно-транспортных происшествиях получили 2 юных велосипедиста.

В 11:40 в жилой зоне в районе дома №16а по б-ру Буденного водитель «Ларгуса» допустил наезд на 13-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде по линии тротуара. У юного велосипедиста перенапряжение мышц грудной клетки позвоночника, ушиб левого локтевого сустава, назначено амбулаторное лечение в ДГБ.

Вечером, в 19:10 водитель 1961 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-212140, двигался по улице Комсомольской. В пути следования на регулируемом перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Комсомольская, при повороте направо по зеленому сигналу светофора, допустил наезд на 13-летного велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, не спешившись с велосипеда.

В отношении водителей вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В действиях юных велосипедистов также усматриваются признаки нарушения правил дорожного движения. Однако, в отношении них составлено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, в связи с недостижением возраста привлечения к административной ответственности. Материалы по данным фактам будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер административного воздействия к законным представителям мальчиков.

Кроме этого, сотрудниками Госавтоинспекции совместно со специалистами департамента образования мэрии г.о. Тольятти будет проведено обследование образовательных учреждений, где обучаются юные велосипедисты по вопросу качества работы с детьми и родителями по обучению детей правилам безопасного поведения на проезжей части.