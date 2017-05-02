Умер президент ТПП Тольятти Виталий Матвеев

Сегодня днем пришла печальная весть из Торгово-промышленной палаты Тольятти. На 49-ом году жизни скончался ее президент Виталий Матвеев.

Виталий Борисович был хорошо известен всем, кто работал и взаимодействовал в сфере малого, среднего и крупного бизнеса не только в нашем городе и регионе, но и стране. Он входил в Совет ТПП России, а на должность президента ТПП Тольятти переизбирался несколько раз.

О причинах смерти не сообщается. В ТПП отметили, что дату прощания с Виталием Матвеевым назовут позже.
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  3. 22.05.2017 13:30 [225] (0)
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