Тольяттинец Юрий Чечун стал серебряным призером Казанского марафона

21 мая в 11 городах России прошли полумарафоны. Казанский марафон 2017 года собрал более 12 тысяч любителей бега, в том числе спортсменов из Тольятти.

Маршрут марафона организаторы специально построили через наиболее красивые места Казани. Кроме марафонской дистанции старт был дан на 3 км, 10 км и полумарафон. Дистанцию 42, 195 км завершили более 900 марафонцев.

Тольяттинцы удачно выступили в Казанском марафоне: серебряную медаль чемпионата России завоевал Юрий Чечун, его время 2:17.08,01 (тренер Владимир Александрович Матрин), на пятом месте среди женщин Анастасия Козина 2:45.32,61 (тренеры Владимир Петрович Тимофеев и Владимир Александрович Матрин), сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.
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  2. TLT.ru
  3. 22.05.2017 15:03 [85] (0)
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