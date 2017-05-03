Тольяттинец Юрий Чечун стал серебряным призером Казанского марафона

21 мая в 11 городах России прошли полумарафоны. Казанский марафон 2017 года собрал более 12 тысяч любителей бега, в том числе спортсменов из Тольятти.

Маршрут марафона организаторы специально построили через наиболее красивые места Казани. Кроме марафонской дистанции старт был дан на 3 км, 10 км и полумарафон. Дистанцию 42, 195 км завершили более 900 марафонцев.

Тольяттинцы удачно выступили в Казанском марафоне: серебряную медаль чемпионата России завоевал Юрий Чечун, его время 2:17.08,01 (тренер Владимир Александрович Матрин), на пятом месте среди женщин Анастасия Козина 2:45.32,61 (тренеры Владимир Петрович Тимофеев и Владимир Александрович Матрин), сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.