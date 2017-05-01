Назначена дата прощания с Виталием Матвеевым

22 мая 2017 года скоропостижно ушёл из жизни президент Торгово-промышленной палаты г. Тольятти Виталий Борисович Матвеев.

Прощание состоится 24 мая 2017 года в 12:00 в Храме в Честь Казанской Иконы Божьей Матери по адресу г. Тольятти, проезд Вавилова, д.2, сообщили в ТПП Тольятти.

Матвеев Виталий Борисович

07.10.1967г. - 22.05.2017 г.

Виталий Борисович Матвеев, родился 7 октября 1967 года. В 1986 закончил Жигулевский радиотехнический техникум, в 2001 году Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика и управление на предприятиях» (г. Самара).

Виталий Борисович прошел свой трудовой путь от токаря, контролера станочных и слесарных работ, сотрудника Службы ОВД ОМОН ГУВД (г. Москва), заместителя директора ООО «ЭКСО-Ставропрайс» до президента Торгово-промышленной палаты г. Тольятти.

Благодаря опыту, умению выстраивать доверительные и деловые отношения, лидерским качествам в 2011 году В. Б. Матвеев был избран президентом Торгово-промышленной палаты г. Тольятти и в течение последних шести лет входил в состав более 10 общественных формирований, созданных на временной и постоянной основе, в 2016-17 гг входил в состав Конкурсной комиссии по выбору главы городского округа Тольятти

Будучи президентом Торгово-промышленной палаты г. Тольятти Виталий Борисович Матвеев был награжден Знаком отличия Торгово-промышленной палаты РФ; Дипломом ТПП Российской Федерации «За большой вклад в становление и развитие Торгово-промышленной палаты г. Тольятти»; Почётной грамотой Торгово-промышленной палаты г. Тольятти «За конструктивную помощь и плодотворное сотрудничество в реализации проектов и программ ТПП по поддержке предпринимательства, укрепления роли и значения Палаты в социально-экономическом развитии города».

В Торгово-промышленной палате г. Тольятти выражают соболезнование семье, близким, коллегам по поводу кончины Виталия Борисовича Матвеева. Виталий Борисович был замечательным руководителем, умным, порядочным и жизнерадостным человеком, небезразличным к тому, что происходит в нашем городе и в нашей стране. Светлая ему память!