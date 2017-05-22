К 2020 году ставка по ипотеке может опуститься до 6–7%

Ставки по жилищным кредитам в трехлетней перспективе могут опуститься ниже 8% годовых, если инфляция всё это время не будет превышать 4%. Такое мнение высказали «Известиям» некоторые банкиры.

— В перспективе до 2020 года при стабильной инфляции около 4% и при дальнейшем улучшении ликвидной позиции банковского сектора можно ожидать снижения ставок по ипотеке до уровня 8,5–9%. Ниже этого порога ставки вряд ли опустятся, — оценил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов тоже считает, что «в ближайшие два-три года мы можем увидеть ипотечные ставки на уровне 9% годовых». По его мнению, перспективы дальнейшего снижения ставок будут зависеть от того, насколько значимым будет снижение ключевой ставки, от которой зависят все ставки в экономике и которую определяет ЦБ РФ.

— Уже сейчас ставки по ипотеке находятся на минимальных исторических уровнях, а их снижение в последние месяцы было скорее опережающим, в него уже были заложены некоторые ожидания по сохранению тренда на снижение ключевой ставки, — пояснил он.

Руководитель управления маркетинга ипотечного банка «Дельта Кредит» Алексей Тартышев считает, что при стабильной инфляции не выше 4% и текущем балансе рисков к 2020 году «среднерыночная ставка по ипотеке может составить 8–9%, при отсутствии роста экономики — 9,5% годовых».

Заместитель председателя правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова несколько позитивнее смотрит на ставки. По ее оценке, ставка 7% к 2020 году может стать реальностью. С ее оценкой согласен заместитель руководителя блока «Розничный бизнес» банка «Возрождение» Олег Коркин, который оценивает потенциал снижения ставок до уровней 6–8%.

Однако в обозримом будущем россияне не смогут взять ипотеку под «европейские» 3–5%, убеждены эксперты. Основная причина, по которой банки не могут снизить ставки до европейских уровней, — это высокая стоимость привлечения ресурсов, которая находится примерно на уровне инфляции, расходы на содержание сети, обслуживание ИТ-систем, обработку заявок и прочие сопутствующие расходы, надбавка за риск и маржа. Расходы могут сильно варьироваться от банка к банку, но пока они остаются достаточно высокими.