В Тольятти презентуют книгу о Почетных гражданах города

К юбилею Ставрополя-Тольятти 31 мая в дискуссионном зале Центральной библиотеки им. В.Н.Татищева, расположенной по адресу бульвар Ленина, 10, состоится торжественное мероприятие, посвященное выходу в свет книги о Почетных гражданах Ставрополя-Тольятти. Книга была подготовлена к печати Издательским домом "Шторм" по просьбе руководства Тольяттинской библиотечной корпорации.

Проект был поддержан думой городского округа Тольятти. Он осуществлялся совместно с тольяттинским отделением политической партии "Единая Россия" и благотворительным фондом "Духовное наследие" им. С.Ф. Жилкина.

Проект содержит в себе систематизированную и собранную воедино разрозненную информацию о людях, которые внесли огромный вклад в развитие Ставрополя, а затем Тольятти, за что были удостоены звания Почетных граждан нашего города. Книга знакомит читателя с историей появления такого социального института как присвоение звания почетного гражданина, показывает его в исторической ретроспективе. Такое издание справочного характера будет востребовано как современниками, так и потомками. Книга займет свое достойное место в библиотеках города и области, что позволит ей стать доступной для любого жителя, в том числе молодежи.

На презентацию приглашены ныне здравствующие почетные граждане, глава города Тольятти С.А. Анташев, председатель думы Д.Б. Микель, руководители городских музеев, управления архивами, общественных организаций, историки и краеведы, представители научной интеллигенции.