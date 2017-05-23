В Тольятти пройдет праздничная акция «Домик окнами в сад»

30 мая в городском музейном комплексе "Наследие" пройдет праздничная акция "Домик окнами в сад", посвященная 30-летию Общества ставропольчан.

С самого начала создания этой организации ее деятельность координировала Нина Петровна Савкина. Сначала - как первый помощник Александра Петровича Крайненко, автора идеи объединения всех, кто жил в старом Ставрополе. А с момента ухода Крайненко из жизни именно Нина Петровна стала главным идеологом и организатором общества.

Идея первой акции "Домик окнами в сад" рождена совместно Обществом ставропольчан и ГМК "Наследие" еще в конце 90-х годов.

В этом году ГМК "Наследие" тоже отметит свой юбилей - 20-летний. И на протяжении всех этих лет городской музейный комплекс плотно сотрудничает со ставропольчанами, ведь в уставе их общества предусмотрены те же цели, что и у экомузея: "Сохранение и приумножение исторического и культурного наследия Ставрополя-на-Волге, как ценнейшего памятника старины, проведение культурно-просветительской работы с населением по истории родного края, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, сбор материала для пополнения фондов музея "Наследие".

На праздник приглашаются члены Общества ставропольчан, известные горожане, сделавшие весомый вклад в сохранение исторического наследия Ставрополя-Тольятти, а также все неравнодушные к истории нашего города. В программе акции "Домик окнами в сад" торжественная часть, чествование юбиляров и друзей общества, праздничный концерт, чаепитие. Мероприятие начнется в 14.00.