Депутаты предложили выписывать крупные штрафы нарушителям тишины ночью

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается штрафовать за нарушение тишины, сообщают РИА Новости. Авторами документа стали депутаты ЛДПР внесли в Госдуму.

Речь в нем идет о действиях, нарушающих покой граждан и тишину с 22 часов вечера до 6 часов утра в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения (в том числе здравоохранения и образования). Сюда же предлагают отнести строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы с 22 часов до 7 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Как рассказал один из авторов инициативы, замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов, исключение планируют сделать лишь для борьбы с правонарушениями или ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также для неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан. Кроме того, исключением станут богослужения, религиозные обряды и культурно-массовые мероприятия, не противоречащие закону.

За нарушение тишины граждан предлагают штрафовать на сумму от одной тысячи до двух тысяч рублей, должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, компании — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях будут сотрудники полиции, отмечается в пояснительной записке к проекту.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 22.05.2017 16:04 [137] (0)
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