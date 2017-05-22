Водитель такси помог выявить правонарушителя на тольяттинских дорогах

Только за последнюю неделю в ГИБДД от сотрудников таксомоторных организаций поступило более 40 информаций о нарушениях водителями ПДД РФ.

Одно из них было зафиксировано в выходные дни. Водитель одной из таксомоторных организаций сообщил о том, что по Южному шоссе двигается автомобиль КИА, водитель которого, предположительно находится в состоянии опьянения. Инспекторы ДПС, незамедлительно выехавшие по указанному адресу, выявили автомобиль в транспортном потоке и остановили его. Информация подтвердилась, за рулем транспортного средства находился 19-летний мужчина с признаками опьянения.

В отношении нарушителя собран административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствам…). Данное нарушение влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.