У тольяттинки изъяли водительское удостоверение, которое она сделала в Москве за 1000 рублей

На КПП, расположенном в Комсомольском районе, инспекторы ДПС остановили за нарушение машину. За рулем авто находилась местная жительница 1988 года рождения. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения автомобилистки и направили его на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что в 2014 году, находясь в Москве, нарушительница заплатила малознакомому гражданину 1000 рублей за изготовление поддельного водительского удостоверения на ее имя.

Накануне по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 1 статьи 327 УК РФ «Пособничество в изготовлении поддельного официального документа», в отношении женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 22.05.2017 17:45 [118] (0)
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