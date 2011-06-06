АВТОВАЗ сможет использовать все ресурсы группы Renault для перспективных разработок

Делегация компании Renault посетила АВТОВАЗ, где побывала на сборочном конвейере «Гранты» и «Калины», провела тест-драйв автомобилей LADA и оценила перспективные разработки в дизайн-центре.

По результатам визита стороны решили сотрудничать в вопросах инженерного характера и новых технологий, сообщает Лада Гранта Клуб.

Теперь предприятия будут обмениваться информацией и интеллектуальными ресурсами. Совместная работа позволит создавать новые продукты и технологии. Подписали соглашение президент АВТОВАЗа Николя Мор и старший вице-президент Renault, операционный директор региона Евразия Денис Левот.

Технически подписание соглашения дает возможность АВТОВАЗу использовать все ресурсы группы Renault для перспективных разработок и развития, подчеркнул Денис Левот.

«Подписанное соглашение открывает множество перспектив для команды инжиниринга АВТОВАЗа во взаимодействии с Renault, - отметил Николя Мор. - Это великолепная возможность содействовать новым проектам, а также разработке новых автомобилей и компонентов. Другими словами, это своеобразный символ того, что АВТОВАЗ по настоящему вошел в большую семью Альянса Renault».