Роскомнадзор может получить доступ ко всем персональным данным

Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства о порядке госконтроля за обработкой персональных данных. Когда документ вступит в силу, Роскомнадзор сможет получить доступ ко всем системам в стране, где обрабатываются персональные данные, пишут "Известия".

Новые правила разрешат Роскомнадзору получать доступ к информационным системам организаций для проверки - насколько содержание, объем, способ обработки, сроки хранения персональных данных соответствуют заявленным целям. Соответственно, у ведомства появится доступ к самим персональным данным, которые обрабатывает оператор.

По нынешнему административному регламенту (утвержден приказом Минкомсвязи в 2011 году), у службы есть возможность только обследовать информационную систему, получать доступ в помещения обработки данных, то есть, фактически, получать доступ к серверам и программам, но не к самим данным.

Проект определяет, что Роскомнадзор будет наблюдать не только за обработкой данных, но и за оказанием услуг и продажей товаров, где "предметом являются персональные данные и (или) деятельность по их обработке".