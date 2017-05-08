До начала приемной кампании ПВГУС остался месяц!

Поволжский государственный университет сервиса приглашает выпускников 9-х, 11-х классов и колледжей получить среднее профессиональное и высшее образование по широкому перечню направлений и специальностей.



Возможно как очное, так и заочное обучение. Есть бюджетные места. Приемная кампания в вуз стартует 20 июня.

На базе 11 класса возможно пройти сокращенное обучение на факультете среднего профессионального образования, а далее получить высшее образование без сдачи ЕГЭ! Стать студентом факультета СПО ПВГУС можно без экзаменов.

Все интересующие вопросы о поступлении и обучении можно будет задать во время проведения Дня открытых дверей - 23 и 29 июня. Выпускников 9-х и 11-х классов, выпускников колледжей, а также их родителей ждут подробные консультации по поступлению в университет в 2017 году и по направлениям подготовки.

http://www.tolgas.ru

Приемная комиссия ПВГУС: тел. 22-22-83

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