«Последние звонки» в Тольятти проконтролируют более ста полицейских

С 24 по 26 мая со школой простятся около 3000 выпускников, сообщил на встрече с журналистами начальник Управления полковник полиции Хейрулла Ахмедханов.

В этом в году в Тольятти торжественные  мероприятия будут проводиться в 66 образовательных учреждениях города, в них примут участие выпускники из 127 выпускных классов.

Перед проведением последних звонков сотрудниками тольяттинской полиции были обследованы все  школы на  предмет соответствия требованиям антитеррористической безопасности. С ответственными за проведение мероприятий на местах были проведены целевые инструктажи по безопасному использованию площадок проведения мероприятий, оборудования, технических и транспортных средств. Особое внимание было уделено соблюдению пропускного режима в школах, подчеркнул Ахмедханов.

В охране общественного порядка  при проведении мероприятий будут задействованы свыше 100  сотрудников  полиции. Полицейские будут нести службу в учебных заведениях и других местах проведения торжественных церемоний до окончания всех праздничных мероприятий, сообщает группа по СМИ УМВД России по г. Тольятти.

Подводя итоги встречи, Хейрулла Мирзоевич в  очередной раз обратился к  родителям подростков  и напомнил об ответственности за пребывание подростков на улице по ночам без сопровождения взрослых и продажу им спиртного и сигарет.
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  3. 23.05.2017 07:24 [124] (0)
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