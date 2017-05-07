«Последние звонки» в Тольятти проконтролируют более ста полицейских

С 24 по 26 мая со школой простятся около 3000 выпускников, сообщил на встрече с журналистами начальник Управления полковник полиции Хейрулла Ахмедханов.

В этом в году в Тольятти торжественные мероприятия будут проводиться в 66 образовательных учреждениях города, в них примут участие выпускники из 127 выпускных классов.

Перед проведением последних звонков сотрудниками тольяттинской полиции были обследованы все школы на предмет соответствия требованиям антитеррористической безопасности. С ответственными за проведение мероприятий на местах были проведены целевые инструктажи по безопасному использованию площадок проведения мероприятий, оборудования, технических и транспортных средств. Особое внимание было уделено соблюдению пропускного режима в школах, подчеркнул Ахмедханов.

В охране общественного порядка при проведении мероприятий будут задействованы свыше 100 сотрудников полиции. Полицейские будут нести службу в учебных заведениях и других местах проведения торжественных церемоний до окончания всех праздничных мероприятий, сообщает группа по СМИ УМВД России по г. Тольятти.

Подводя итоги встречи, Хейрулла Мирзоевич в очередной раз обратился к родителям подростков и напомнил об ответственности за пребывание подростков на улице по ночам без сопровождения взрослых и продажу им спиртного и сигарет.