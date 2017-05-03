Сбербанк позволяет упростить таможенные платежи

Бизнесмены, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, теперь могут сделать свою отчетность более прозрачной и, главное, проводить платежи быстрее.

В интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» появилась услуга «Таможенные платежи сервисы». Благодаря новому сервису бизнесмены могут онлайн совершать таможенные платежи со счетов, открытых в Сбербанке, причем непосредственно в момент таможенного оформления товаров (без авансирования).

Помимо таможенных платежей клиенты Сбербанка в личном кабинете на сайте оператора платежной системы получают возможность бесплатного электронного документооборота с ФТС России и электронного декларирования товаров (возможность составлять и направлять таможенные декларации).

Также возможно формирования отчетов по совершенным платежам в режиме реального времени. Контролировать совершенные платежи можно также с использованием бесплатного мобильного приложения.

Пользоваться сервисом могут сразу несколько сотрудников компании и таможенных представителей. Безопасность платежей обеспечивается прямым направлением средств на счета Федерального казначейства за компанию – владельца счета.

Сервис доступен в режиме 24/7.

Подключить услугу «Таможенные платежи и сервисы» можно самостоятельно в сервисе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (подключение бесплатно). Подробное описание и тарифы на обслуживание представлены на сайте sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу».

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.