Будущие педагоги «Кванториума-63» прошли обучение в Сколково

Тольяттинцы приняли участие в проекте «Школа наставников». Организаторы рассмотрели заявки от 400 педагогов со всей страны, но в Сколково отправились только 150 человек, сообщают "Городские ведомости".

На занятиях «Школы» участники изучили три вида проектов: исследовательские, инженерные и предпринимательские. Перед слушателями выступили ведущие специалисты в сфере образовательных инноваций.

Тольяттинские наставники освоили проектную деятельность на всех этапах: от зарождения идеи до оформления результатов. Это станет хорошей базой для начала работы в «Кванториуме», ведь образовательный процесс там построен вокруг развития технологических стартапов.

Впечатлениями от Сколково поделился один из будущих наставников «Кванториума-63» — преподаватель Тольяттинского машиностроительного колледжа Игорь Ковалев:

— Всего мы провели в Сколково три дня, подготовка шла интенсивно. Обучают там хорошо — поначалу даже был вау-эффект. Стоит понимать, что это лишь один шаг, нам предстоит еще многому научиться. Кванториум — серьезный проект, который важен для будущего всей страны, поэтому и готовиться к нему нужно серьезно.

Справка:

Кванториум — новый формат инженерно-технической подготовки, который продвигается на федеральном уровне. Тольяттинский технопарк откроется в сентябре на территории «Жигулевской долины». Школьники с 1 по 11 класс смогут пройти обучение по пяти инженерно-техническим направлениям: IT, робототехника, автомобилестроение, наноматериалы и промышленный дизайн.

Фото: "Городские ведомости".