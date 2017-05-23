Состоялось пленарное заседание Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти

На днях прошло пленарное заседание Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти. В мероприятии принял участие начальник Управления полковник полиции Хейрулла Ахмедханов.

В этом году обновился состав Общественного совета. На заседании Хейрулла Мирзоевич подчеркнул, что деятельность общественников способствует укреплению доверия населения к органам внутренних дел, и вручил удостоверения новым представителям.

На пленарном заседании общественники обсудили организационные вопросы, связанные с предстоящим празднованием 45-летия городского управления внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Председатель Общественного совета Владимир Гусев предложил общественникам поддержать инициативу рабочей группы и принять участие в подготовке и проведении значимых для города мероприятий, направленных на ознакомление тольяттинцев с историей становления органов внутренних дел города, а также освещении деятельности сотрудников полиции Управления МВД России по  г. Тольятти.  

Кроме того, представители Совета обсудили инициативу, поступившую от председателя Совета ветеранов Анатоля Яшина, который предложил  привлечь к  подготовке праздничных мероприятий актив Совета ветеранов. «Опыт сотрудников милиции ушедших на заслуженных отдых, но оставшихся в строю и продолжающих помогать молодым сотрудникам,  воспитывать  их своим примером   неоценим в  тех мероприятиях,  которые мы готовим для тольяттинцев», - отметил председатель Общественного совета при Управлении Владимир Геннадьевич Гусев.
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  3. 23.05.2017 08:27 [170] (0)
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